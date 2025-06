Tesla perde mais de US$ 150 bilhões em valor de mercado após troca de acusações entre Trump e Musk

Musk foi chamado de "louco" por Trump nesta quinta (5). ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A empresa do bilionário Elon Musk, Tesla, pioneira em veículos elétricos, perdeu mais de US$ 150 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira (5), As ações da empresa despencaram na Bolsa de Valores de Nova York em meio a uma troca de acusações entre o empresário e o presidente dos EUA, Donald Trump.

As ações caíram 14,26%, para US$ 284,70. Essa queda coloca a empresa novamente abaixo do limite simbólico de uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão.

Entenda a polêmica

O bilionário Elon Musk usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele afirmou que o republicano estaria na lista de Jeffrey Epstein, que comandou esquema de tráfico sexual nos anos 2000. Segundo o bilionário, por isso, não teria a tornado pública.

"Hora de soltar a bomba de verdade: Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos. Tenha um bom dia, DJT!", escreveu. O dono da Tesla ainda afirmou que "a verdade virá à tona".

Antes disso, o presidente americano havia dito, em sua rede social Truth Social, que pediu para que Elon Musk saísse de seu cargo no Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

"A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon. Sempre me surpreendeu o fato de Joe Biden não ter feito isso!", escreveu o republicano na rede Truth Social.

Musk deixou o governo

O empresário Elon Musk anunciou sua saída do governo Trump no dia 28 de maio. Em post nas redes sociais, o bilionário agradeceu o presidente Donald Trump "pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários".

Dois dias depois, Musk e Trump concederam entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca. Na ocasião, o bilionário recebeu uma chave de ouro do presidente dos EUA e afirmou que pretendia manter contato com Trump.

— Espero continuar sendo amigo e conselheiro do presidente — declarou Musk.

Trump entregou chave de ouro a Musk na despedida do bilionário do governo. ALLISON ROBBERT / AFP