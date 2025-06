Ação da Guarda Nacional em Los Angeles durará 60 dias, diz secretário de Defesa

Na sexta-feira (6), manifestantes reagiram com gritos e objetos lançados contra os policiais , que responderam com spray de pimenta e munições não letais.

Desde então, os confrontos se intensificaram , com o uso de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, pedras, fogos de artifício e até veículos incendiados. Mais de 150 pessoas foram presas , afirmam as autoridades.

Califórnia aciona Justiça contra medidas

Gavin Newsom chamou a ação de ilegal e acrescentou que Trump "criou as condições" em torno dos protestos. Newsom acusou Trump de tentar fabricar uma crise e violar a soberania do Estado da Califórnia .

O governador diz que as manifestações têm sido pontuais e, em sua maioria, pacíficas , com exceção de algumas lojas e veículos vandalizados. Ele nega que a situação esteja fora de controle:

Entenda

No sábado (7), os atos se espalharam para o centro e para o subúrbio de Paramount, de maioria latina. Manifestantes exibiram bandeiras mexicanas, queimaram uma bandeira americana e gritaram palavras de ordem contra as autoridades migratórias, segundo os jornais Los Angeles Times e The New York Times.