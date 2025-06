Abbas se declara favorável a uma desmilitarização do Hamas

A conferência acontece em um contexto de forte pressão mundial para que Israel acabe com a guerra em Gaza, onde a população enfrenta bombardeios diários e está à beira da fome devido às restrições impostas, segundo a ONU.

Em seus compromissos por escrito, Abbas expressa disposição para "que forças árabes e internacionais sejam implementadas no âmbito de uma missão de estabilização e proteção com um mandato do Conselho de Segurança" das Nações Unidas.