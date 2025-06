A capital dos EUA, blindada e dividida pelo desfile militar de Trump

A capital dos Estados Unidos encenou neste sábado (14) a fratura política do país: os seguidores de Donald Trump celebraram o desfile militar, mas, não muito longe, centenas de manifestantes chamavam o presidente de "fascista".

Para Shaun Dailey, que viajou do vizinho estado da Pensilvânia, a parada militar é simplesmente uma oportunidade de homenagear o Exército no dia em que Trump completa 79 anos.

"Alguns dizem: ah, parece a Coreia do Norte, ah, parece a Rússia porque os Estados Unidos não fazem muitos desfiles militares (...), porque nos dizem que devemos nos envergonhar de quem somos", comentou o jovem de 22 anos.

"Pessoalmente, não vejo isso como autoritário. Não vejo como fascista nem nada do tipo. Só vejo como uma celebração", acrescentou.

Brent Kuykendall, de 66 anos, que viajou de avião do Texas com a esposa para ver o desfile, concorda que se trata de "patriotismo".

Mas muitos na liberal Washington estão preocupados com o enorme aparato militar que obrigou a blindar grande parte do centro da cidade.

Agentes do Serviço Secreto, alguns com cães farejadores, circulavam pelos pontos de entrada da área do National Mall, onde o desfile é realizado.