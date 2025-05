Zelensky encontra líderes dos EUA e da UE antes de ligação de Trump com Putin sobre guerra

Zelensky conversou com o vice-presidente norte-americano, JD Vance, e o secretário de Estado do país, Marco Rubio, na residência do embaixador dos EUA. Já o chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que havia falado tanto com o ucraniano quanto com Rubio na missa inaugural do novo papa neste domingo. "Falaremos novamente com o presidente americano em preparação para esta conversa", disse Merz.