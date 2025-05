Zelensky celebra acordo sobre minerais 'realmente justo' assinado com EUA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou nesta quinta-feira (1°) o acordo "realmente justo" assinado com os Estados Unidos sobre o acesso aos recursos minerais da Ucrânia, um documento que estava sendo negociado há semanas.

Estados Unidos e Ucrânia assinaram nesta quinta-feira em Washington um acordo que estabelece um fundo de investimento para a reconstrução do país devastado pela guerra e concede aos Estados Unidos acesso aos recursos minerais ucranianos.

"O acordo mudou significativamente" durante as negociações, disse Zelensky em sua mensagem diária.

Zelensky enfatizou em sua mensagem: "Não há dúvida no acordo, e será criado um fundo - um fundo de recuperação - para investir na Ucrânia e gerar lucros aqui", acrescentou.

Kiev e Washington tinham previsto assinar o acordo semanas atrás, mas surgiram tensões marcados por um enfrentamento verbal entre Donald Trump e Volodimir Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, no final de fevereiro, que fez as conversas descarrilharem temporariamente.