Wall Street fecha sem tendência definida, à espera de reunião EUA-China sobre tarifas

A Bolsa de Valores de Nova York fechou sem tendência definida e perto do equilíbrio nesta sexta-feira (9), nervosa à espera da reunião entre Estados Unidos e China neste fim de semana sobre tarifas no âmbito da guerra comercial iniciada por Washington.

O mercado local ficará atento à reunião entre o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, em Genebra, no sábado e no domingo, com a questão das tarifas aduaneiras como pano de fundo.