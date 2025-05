Wall Street fecha quase estável em meio a temores por debate orçamentário nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou quase em equilíbrio nesta quinta-feira (22), enquanto os investidores tentam deixar de lado suas preocupações com o projeto de orçamento do presidente Donald Trump e seu efeito sobre a dívida dos Estados Unidos.

No início da sessão, a atenção dos operadores se concentrou no aumento dos rendimentos no mercado de títulos, preocupados com o impacto que o projeto de lei orçamentária do republicano Trump poderia ter no déficit fiscal americano.