Wall Street fecha no azul após semana cheia de novidades

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (16), após digerir dados econômicos mistos, já que os investidores esperavam ver novas flexibilizações na guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, subiu 0,78%; o Nasdaq, voltado ao setor de tecnologia, ganhou 0,52%; e o amplo S&P 500, mais observado pelos investidores, avançou 0,70%.

"O dia foi bastante tranquilo em comparação com os fogos de artifício que vimos no início da semana, mas terminou bem para o mercado de ações", disse à AFP Christopher Low, analista da FHN Financial.

Low fez referência ao fato de que na segunda-feira o mercado disparou após os anúncios de que a maioria das tarifas alfandegárias punitivas impostas mutuamente pelos Estados Unidos e China seria reduzida.

Como parte do acordo, os Estados Unidos concordaram em diminuir sua taxação sobre os produtos chineses para 30%, enquanto a China reduziu a sua sobre os produtos americanos para 10%.

"A promessa de um avanço maior nos acordos comerciais [...] reforça a imagem positiva do crescimento americano", afirmou Low.

Em 2 de abril, Trump impôs tarifas generalizadas para as importações de todo o mundo, incluindo uma taxa mínima de 10%, antes de recuar amplamente diante da perturbação da ordem econômica internacional.

Assim, o governo americano iniciou conversas com vários países, assim como com a União Europeia (UE).

Além disso, há "uma sensação de alívio porque a maioria dos dados [econômicos] americanos confirmam [...] um aumento de preços [ao consumidor] menor que o esperado", apontou o especialista Low.

O índice IPC, publicado na terça-feira, mostrou que a inflação nos Estados Unidos desacelerou seu ritmo crescente e foi menor em abril do que os analistas esperavam.

Em contraste, a confiança do consumidor continuou caindo no país em maio, quando os analistas esperavam um leve aumento em um contexto de relaxamento do comércio, segundo um índice publicado nesta sexta-feira.

"Os lares expressaram ansiedade pelo aumento de preços e preocupações com a inflação induzida por tarifas nos próximos meses", escreveu José Torres, analista da Interactive Brokers, em uma nota.

No mercado de títulos, a taxa de juros dos títulos do Tesouro americano a dez anos rondava os 4,44% por volta das 20h20 GMT, em comparação com os 4,43% registrados no fechamento de quinta-feira.

As "Sete Magníficas", como são conhecidos os grandes nomes do setor de tecnologia, terminaram quase todas no azul, entre elas Tesla (+2,09%), Alphabet (+1,36%), Amazon (+0,20%), Microsoft (+0,25%) e Nvidia (+0,42%). Caíram apenas a Meta (-0,55%) e a Apple (-0,09%).