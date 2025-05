Wall Street fecha em queda, puxada pela incerteza econômica nos EUA

O principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, recuou 0,27%, a 42.677,24 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,38%, a 19.142,71 unidades. Depois de seis fechamentos consecutivos em alta, o índice ampliado S&P 500 - principal referência dos investidores - recuou na terça-feira com queda de 0,39%, fechando com 5.940,46 pontos.

Wall Street tem enfrentado dificuldades para se projetar no longo prazo e precisa de "mais informação sobre as tarifas alfandegárias" impostas pelo presidente americano, Donald Trump, sobre produtos importados de vários países, inclusive seus principais parceiros comerciais, como é o caso de China, Canadá e México. Além disso, também está preocupada com "o estado da economia" do país, comentou Cardillo.