Wall Street fecha com resultados mistos após novos dados econômicos nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (15), após uma abertura em baixa, enquanto os investidores assimilavam uma nova série de dados econômicos dos Estados Unidos que provocaram uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro.

"O aumento que observamos durante o dia é sintomático do tipo de movimento que temos visto recentemente no mercado, com os investidores americanos esperando que qualquer liquidação matinal se esgote para impulsionar o mercado para cima", declarou à AFP Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers.