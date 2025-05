Von der Leyen ameaça mais sanções contra a Rússia e líderes europeus endurecem críticas a Putin

Von der Leyen afirmou que a ausência de Putin demonstra "suas verdadeiras convicções" e que ele "não quer a paz", enquanto o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, está pronto a se comprometer com um cessar-fogo e iniciar negociações diretas com a Rússia. "Portanto, aumentaremos a pressão até que Putin esteja pronto para a paz", frisou a líder do braço executivo da União Europeia (UE), conforme nota divulgada nesta sexta-feira.

Segundo ela, um novo pacote de sanções está sendo preparado e terá como alvo a frota paralela de navios cargueiros antigos que a Rússia está usando para contornar sanções internacionais e o consórcio do gasoduto Nord Stream. Von der Leyen também pretende reduzir o teto limite sobre preços de petróleo russo e colocar mais restrições sobre o setor financeiro. Os ministros das Relações Exteriores do bloco podem promulgá-lo já na terça-feira, apontou.

Putin também foi alvo de críticas de outros líderes europeus, em comentários a repórteres na chegada da cúpula na Albânia - que terá a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia no topo da agenda de pautas sobre desafios de segurança no continente. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, classificou a decisão de Putin como um "erro" e acrescentou que o presidente russo precisa "leva a sério o desejo de paz". "Toda a pressão agora está sobre ele", afirmou Rutte, nos arredores da cúpula.