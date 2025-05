Violência armada em estado mexicano força transferência de centenas de animais selvagens

Elefantes, leões, tigres-de-bengala. Nem os animais mais temidos estão a salvo da violência do narcotráfico no estado mexicano de Sinaloa, onde os bichos foram retirados para lhes proteger da criminalidade.

A mudança de 700 animais que viviam em um santuário perto da cidade de Culiacán é a mais recente sequela da sangrenta guerra entre duas facções do cartel de Sinaloa, um conflito que desde setembro atordoa a vida desse estado do noroeste do país.