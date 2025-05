Vendas da Tesla na UE registram queda expressiva em abril

As vendas da Tesla na União Europeia (UE) registraram queda de 52,6% em abril na comparação com o mesmo mês em 2024, segundo os dados divulgados nesta terça-feira pela associação de fabricantes ACEA, que mostram o avanço das marcas chinesas de veículos elétricos.

Antes líder do setor, a empresa americana é afetada pela crise de imagem de seu fundador Elon Musk, sua linha desatualizada e a concorrência feroz, em particular da empresa chinesa BYD.

Nos primeiros quatro meses do ano, a UE registrou 41.677 emplacamentos de veículos da Tesla, uma queda de 46,1% em relação aos 77.314 do mesmo período do ano anterior.

A empresa, que dominava as vendas de veículos elétricos até 2024, agora é superada nesta categoria por 10 marcas, como Volkswagen, BMW, Renault ou BYD, segundo a consultoria Jato Dynamics.

O novo pequeno SUV elétrico da Skoda, o modelo Elroq, é líder de vendas no segmento. O Model Y da Tesla, antes o principal nome do mercado, é o nono mais vendido.

No primeiro trimestre de 2025, a Tesla anunciou uma contração de 71% do lucro e uma queda de 13% nas vendas em todo planeta, com uma queda expressiva na UE.

O bloco europeu foi alvo de ataques por parte de Musk e do governo do presidente americano Donald Trump, no qual atua como conselheiro para o corte de gastos federais.

Após a publicação dos resultados trimestrais, o homem mais rico do mundo anunciou que reduziria "significativamente" as horas que dedica ao governo americano.

Em contraste com a tendência da Tesla, o mercado de veículos elétricos cresceu 26,4% na comparação com o ano anterior na UE e registra uma participação de 15,3%, segundo a ACEA.