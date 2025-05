Veja como o Dia do Trabalhador está sendo lembrado pelo mundo

Ato pelo Dia do Trabalhador na Avenida Paulista, em São Paulo.

O Dia do Trabalhador, fixado em 1ºde Maio, é celebrado internacionalmente na data que remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A criação da efeméride remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores norte-americanos em Chicago, no final do século XIX.