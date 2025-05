Vaticano acelera os trabalhos para preparar Capela Sistina para o conclave

Um vídeo de quase cinco minutos divulgado pelo Vaticano mostra técnicos montando andaimes sob os afrescos de Michelangelo, bem como um piso falso de madeira para pôr as grandes mesas onde se sentarão os 133 cardeais que votarão no conclave.

O vídeo, datado de sexta-feira, também mostra bombeiros subindo no telhado de telhas para consertar o cano da famosa chaminé que comunicará o resultado do conclave: fumaça branca se os cardeais já tiverem eleito o papa e fumaça preta caso contrário.

É uma "etapa fundamental" para a Igreja Católica, diz Silvio Screpanti, vice-diretor de infraestrutura do Vaticano, no site oficial desse pequeno Estado.

As verificações do forno foram realizadas "discretamente" e "em caso de necessidade" um técnico "permanecerá durante todo o período da votação em uma pequena sala técnica perto da Capela Sistina, com um controle remoto do fogão", explica ele, que agora pode ser ativado eletronicamente.