Vance: se Rússia não se engajar nas negociações por um cessar-fogo, sairemos das conversas

O vice dos Estados Unidos reforçou o posicionamento do presidente do país, Donald Trump, sobre o chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell: "Trump está certo sobre Powell. Ele é uma ótima pessoa, mas está sempre atrasado. E errado." Sobre os acordos comerciais firmados com outros países, por sua vez, Vance assegurou que os americanos querem "apenas acordos comerciais justos", e voltou a classificar a China como "país que mais se aproveita de nós no comércio".