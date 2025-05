Vamos trazer preço justo para os preços de medicamentos nos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que trará preço justo para os preços de medicamentos no país e que, para alguns, os preços cairão "até 90% ou mais", em coletiva de imprensa na Casa Branca, nesta segunda-feira, 12, ao assinar uma ordem executiva. Anteriormente, o republicano citou que as reduções poderiam ser de 30% a 80% e, em outra ocasião, de 59%.

"Aumentaremos as tarifas se nações não cumprirem a política de drogas medicamentos. Se for necessário, vamos investigar farmacêuticas", acrescentou, ao ressaltar que quer que as farmacêuticas retornem aos EUA, assim como as fabricantes de automóveis.