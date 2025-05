União Europeia segue EUA e anuncia fim de sanções econômicas à Síria após queda de Assad

A União Europeia anunciou nesta terça-feira, 20, a decisão de suspender suas sanções econômicas contra a Síria. A medida ocorre após a queda do regime de Bashar al-Assad e faz parte de uma abordagem que o bloco define como "gradual e reversível", com o objetivo de "apoiar a transição e a recuperação econômica da Síria".

Em comunicado, o bloco europeu afirma que "agora é o momento de o povo sírio ter a chance de se reunir e reconstruir uma nova Síria, inclusiva, pluralista e pacífica, livre de interferência estrangeira prejudicial". Apesar do alívio econômico, a UE esclarece que manterá "sanções relacionadas ao regime Assad em linha com seu apelo por responsabilização", além de restrições com base em motivos de segurança, como "armas e tecnologia que possam ser usadas para repressão interna".