Unesco anuncia retirada da Nicarágua após jornal de oposição vencer prêmio

"Lamento esta decisão, que privará o povo da Nicarágua dos benefícios da cooperação em áreas como educação e cultura", disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Audrey Azoulay, no comunicado.

De acordo com a Constituição da Unesco, a retirada da Nicarágua, membro desde 1952, entrará em vigor em 31 de dezembro de 2026.

No sábado, a Unesco concedeu seu prêmio 'Guillermo Cano' de liberdade de imprensa ao jornal La Prensa por "levar a verdade ao povo da Nicarágua", apesar da "repressão" e do "exílio" de seus jornalistas, nas palavras do júri da premiação.