UE reduz previsões de crescimento para 2025 e 2026 devido ao impacto das tarifas de Trump

A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira (19) uma redução considerável em suas previsões de crescimento para 2025 e 2026 na zona do euro, devido ao impacto negativo que as tarifas impostas por Donald Trump terão nos fluxos comerciais.

Diante do novo cenário, a Comissão - o braço Executivo da UE - reduziu a previsão de crescimento em 2025 para 0,9%, contra 1,3% da projeção anterior, divulgada em novembro do ano passado.

Ele acrescentou, no entanto, que a economia do bloco "demonstra resiliência, apesar das circunstâncias desafiadoras que enfrentamos".

A Comissão mencionou a perspectiva de uma contração global do crescimento. "Em consequência, esperamos que as exportações da UE cresçam apenas 0,7% este ano", acrescenta a nota.

Uma "fragmentação maior do comércio mundial poderia mitigar o crescimento do PIB e reativar as pressões inflacionárias", segundo a Comissão.

As fragilidades da economia do bloco, no entanto, não respondem apenas a um contexto geopolítico adverso. Em setembro do ano passado, o ex-presidente do BCE (Banco Central Europeu) Mario Draghi divulgou um relatório devastador sobre o estado da economia no bloco.