UE adota atos legais para suspender sanções econômicas à Síria

O Conselho da União Europeia (UE) anunciou a adoção de atos legais para suspender todas as sanções econômicas à Síria, com exceção daquelas baseadas em motivos de segurança, em nota oficial publicada nesta quarta-feira. A declaração menciona que a ação formaliza a decisão política europeia anunciada em maio, que visa apoiar o povo sírio na reunificação e na reconstrução do país.