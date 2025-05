Zelensky aceita proposta de diálogo da Rússia, mas pede cessar-fogo imediato

A proposta de um cessar-fogo a partir desta segunda-feira (12), feita no sábado (10), pela Ucrânia e validada por líderes europeus, ainda não foi aceita pelos russos. Mais cedo, Putin afirmou que pretende negociar a paz diretamente com os ucranianos no próximo dia 15.



A fala de Putin foi uma resposta à pressão feita por líderes europeus por um cessar-fogo incondicional de 30 dias.



Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse, no sábado, que se a Rússia concordar com a proposta e um monitoramento eficaz for garantido, um acordo duradouro e medidas de fortalecimento da confiança podem abrir caminho para as negociações de paz.