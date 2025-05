Ucrânia: Zelenski critica 'silêncio' dos EUA após ataque russo

Após o ataque russo que deixou pelo menos 12 mortos na madrugada de sábado (24) para domingo, 25, na Ucrânia, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticou o silêncio dos Estados Unidos. "O silêncio da América, o silêncio de outros no mundo, só encoraja o presidente da Rússia, Vladimir Putin", disse ele mais cedo, em sua conta no aplicativo Telegram.

"Sem uma pressão realmente forte sobre a liderança russa, essa crueldade não poderá ser interrompida. Sanções certamente ajudarão. A determinação importa agora: a determinação dos Estados Unidos, a determinação dos países europeus, de todos aqueles no mundo que querem a paz. O mundo conhece todas as fraquezas da economia russa. É possível parar a guerra, mas somente por meio da pressão necessária sobre a Rússia. Putin precisa ser levado a pensar não em lançamentos de mísseis, mas em acabar com a guerra", concluiu o presidente ucraniano.