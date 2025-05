Ataque russo deixa 12 mortos na Ucrânia antes da conclusão da troca de prisioneiros

A Força Aérea da Ucrânia afirmou ter derrubado 45 mísseis e 266 drones russos durante a nova onda de bombardeios noturnos que afetou " a maioria das regiões " do país.

— O silêncio dos Estados Unidos, o silêncio de outros ao redor do mundo só encorajam Putin. Sem uma pressão realmente forte sobre as autoridades russas, a brutalidade não pode ser detida. As sanções certamente ajudarão — reagiu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.