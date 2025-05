Ucrânia e aliados europeus aprovam criação de tribunal para julgar Rússia por invasão

A Ucrânia e seus aliados europeus aprovaram nesta sexta-feira (9) a criação de um tribunal especial para julgar líderes russos pela "agressão contra a Ucrânia", em uma reunião em Lviv, no oeste do país devastado pela guerra.

"Acolhemos com satisfação a conclusão dos trabalhos técnicos sobre os projetos de instrumentos jurídicos necessários para estabelecer, no marco do Conselho da Europa, um Tribunal Especial para o Crime de Agressão contra a Ucrânia", afirma uma declaração divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores ucraniano, que menciona a aprovação da chefe da diplomacia da UE.