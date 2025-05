Ucrânia: acordo sobre minerais com EUA é aprovado; ministro classifica cessar-fogo como 'farsa'

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, acusou a Rússia de violar seu próprio cessar-fogo, que classificou como "farsa", 734 vezes entre meia-noite e meio-dia desta quinta-feira, 8, em publicação no X. O comentário acontece após o parlamento ucraniano aprovar por unanimidade um acordo histórico sobre minerais com os EUA.

A ratificação é um passo fundamental para a implementação do acordo que permitirá a Washington acesso aos minerais em grande parte inexplorados da Ucrânia, aprofundará os laços estratégicos e criará um fundo de investimento conjunto com os EUA para a reconstrução da Ucrânia.

Segundo a ministra da Economia do país, Yuliia Svyrydenko, o documento "não é meramente uma construção legal, é a base de um novo modelo de interação com um parceiro estratégico fundamental". Fonte: Associated Press.