Turista brasileiro fica preso em tempestade na Patagônia e caminha 24 quilômetros por resgate após erro de GPS

O vídeo do resgate foi divulgado pela Polícia de Santa Cruz.

O incidente ocorreu no último fim de semana, quando Thiago Crevelloni, 35 anos, foi direcionado pelo GPS a uma rota secundária por engano .

Ele foi encontrado por uma patrulha da Polícia de Santa Cruz horas depois, já debilitado e com sinais de desorientação . O caso aconteceu entre as cidades de Perito Moreno e El Calafate, na província de Santa Cruz, na Argentina.

Crevelloni viajava sozinho pela região e dirigia pela Rota Nacional 40 quando o aplicativo de navegação indicou um desvio pela antiga Rota 29, uma estrada de cascalho em desuso. A via ficou rapidamente coberta por neve , e o carro acabou atolado em uma duna que se formou com o acúmulo de gelo.

Vencido pelo frio e cansaço

A temperatura no local estava em torno de −2 °C, com sensação térmica próxima a −10 °C, segundo o relato do turista ao jornal argentino La Nación.