Trump: Rússia e Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e fim da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a Rússia e a Ucrânia iniciarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e fim da guerra, em publicação na Truth Social, nesta segunda-feira, 19. O comentário acontece após o fim de uma ligação por telefone do republicano com o presidente russo, Vladimir Putin, que durou duas horas.

"A ligação correu muito bem. O tom e o espírito da conversa foram excelentes. As condições para o fim da guerra e cessar-fogo serão negociadas entre as duas partes, como só pode ser, porque elas conhecem detalhes de uma negociação dos quais ninguém mais teria conhecimento", escreveu Trump.

Na publicação, ele mencionou que conversou com o presidente da Ucrânia, VolodImir Zelenski, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da França, Emmanuel Macron, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, após a conversa com Putin. "O Vaticano, representado pelo papa, declarou que está muito interessado em sediar as negociações. Que o processo comece!", acrescentou.

Segundo o presidente americano, a Rússia quer fazer comércio em larga escala com os Estados Unidos quando a guerra acabar. "Há uma tremenda oportunidade para a Rússia criar enormes quantidades de empregos e riqueza. Seu potencial é ilimitado", afirmou, ao ressaltar que a Ucrânia pode se beneficiar do comércio no processo de reconstrução do país.