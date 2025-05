Trump promete reduzir drasticamente preços dos medicamentos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira (12) reduzir drasticamente os preços dos medicamentos, para que correspondam aos que são pagos no exterior, e acusou a União Europeia (UE) de obrigar as empresas farmacêuticas a baixar os custos em seu território.

O plano do presidente americano dependerá principalmente da boa vontade das farmacêuticas para negociar seus preços e poderá enfrentar desafios legais, como aconteceu com uma proposta semelhante impulsionada durante seu primeiro mandato (2017-2021).

Criticou ainda a UE, composta por 27 nações, por fazer as empresas farmacêuticas reduzirem seus custos. "Foram realmente os países que obrigaram a Big Pharma a fazer coisas que, francamente, não sei se realmente se sentiam confortáveis fazendo, mas eles conseguiram", disse Trump.

"A União Europeia foi brutal, brutal. E as companhias farmacêuticas me contaram histórias de como foram forçadas, o que foi brutal", acrescentou.

Trump afirmou que ordenaria uma investigação sobre os países que "extorquem" as farmacêuticas "bloqueando seus produtos" se não aceitarem vender seus medicamentos a preços baixos.

Mas acrescentou que também está "fazendo isso contra o grupo de pressão mais poderoso do mundo: o lobby dos medicamentos e das farmacêuticas".

O secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., que causou polêmica por seu ceticismo sobre as vacinas, elogiou o plano.

"Nunca houve um presidente mais disposto a enfrentar os oligarcas do que Donald Trump", disse ao lado do republicano.

Trump antecipou o anúncio do corte de 59% na manhã de segunda-feira. "PREÇOS DOS MEDICAMENTOS REDUZIDOS EM 59%, MAIS! Gasolina, energia, alimentos e todos os outros custos, REDUZIDOS. SEM INFLAÇÃO!", publicou em sua rede Truth Social.

A redução dos custos dos remédios prescritos nos Estados Unidos, acrescentou em seu post, será compensada com preços mais altos em outros países.

O status de "nação mais favorecida" é uma regra da Organização Mundial do Comércio (OMC) que busca evitar a discriminação entre um país e seus parceiros comerciais, um mecanismo que visa nivelar as condições do comércio internacional.