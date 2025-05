Trump promete defesa antimíssil grátis ao Canadá caso se torne seu 51º estado

Especialistas, no entanto, afirmam que o projeto enfrenta enormes desafios técnicos e políticos, e pode custar muito além do estimado.

Se não fizer parte dos Estados Unidos, a adesão ao sistema antimíssil custaria ao Canadá US$ 61 bilhões (R$ 345 bilhões), afirmou Trump, que insiste em que seu vizinho do norte se torne o estado de número 51.

"Eu disse ao Canadá, que deseja com todas as suas forças fazer parte de nosso fabuloso sistema Domo de Ouro, que custará US$ 61 bilhões se continuar sendo uma nação separada, mas desigual", publicou Trump em sua rede Truth Social.

Ambos os países, membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), são aliados na defesa continental através do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad).