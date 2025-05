Trump proíbe Harvard de ter estudantes estrangeiros

"Com efeito imediato, está revogada a certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio (SEVIS) da Universidade de Harvard", escreveu a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em uma carta dirigida ao presidente de Harvard, Alan Garber.

Medida ilegal, diz universidade

No último ano letivo, quase 6.800 estudantes eram estrangeiros, o que representava 27,2% do total de alunos de Harvard , segundo o site ShunStudents.

Justificativa

"Harvard teve muitas oportunidades de fazer o que era certo. Recusou-se. Como resultado de seu descumprimento da lei, perdeu sua certificação do Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio. Que isso sirva de aviso a todas as universidades e instituições acadêmicas do país", escreveu Noem na rede social X.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) enviou inicialmente uma carta a Harvard em 16 de abril exigindo que a universidade fornecesse informações sobre as atividades dos estudantes internacionais no campus, incluindo a participação em protestos.

Escalada de tensão

O governo Trump iniciou uma ofensiva implacável contra as universidades do país, às quais acusa de permitir o antissemitismo nos campi, em decorrência das manifestações pró-Palestina do ano passado. Também busca acabar com programas de diversidade destinados a combater a marginalização de minorias.