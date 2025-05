Trump ordena retirada de financiamento público da NPR e da PBS

Trump mantém há muito tempo uma relação hostil com a maior parte da mídia, que ele certa vez descreveu como "inimigos do povo".

Uma exceção notável é a poderosa rede conservadora Fox News, cujos apresentadores assumiram papéis de destaque no governo republicano.

"A National Public Radio (NPR) e a Public Broadcasting Service (PBS) recebem financiamento dos contribuintes por meio da Corporation for Public Broadcasting (CPB)", disse Trump.

"Portanto, ordeno ao Conselho Diretor do CPB e a todos os departamentos e agências executivas que cessem o financiamento federal da NPR e da PBS", acrescentou.

No final de março, Donald Trump pediu ao Congresso que ponha fim ao financiamento público para estas duas "redes horríveis e completamente tendenciosas".

"A NPR e a PBS alimentaram o ativismo e a propaganda de esquerda com o dinheiro dos contribuintes, o que é altamente inapropriado e um mau uso dos fundos públicos", disse a Casa Branca em um comunicado. Ela argumenta que ambos os meios de comunicação recebem "dezenas de milhões de dólares em financiamento público a cada ano".

O orçamento da CPB até 2027 já foi aprovado pelo Congresso, o que levanta questões sobre o escopo do decreto de Trump.

Mais de 40 milhões de americanos escutam semanalmente a rádio NPR e 36 milhões assistem a um canal local da rede PBS a cada mês, de acordo com estimativas da mídia.

A diretora do NPR, Katherine Maher, estimou em março que a rádio receberá cerca de 120 milhões de dólares (676,6 milhões de reais na cotação atual) do CPB em 2025, o que representa "menos de 5% de seu orçamento".

A administração americana se propôs a reduzir drasticamente o gasto público e teve como alvo o setor de radiodifusão estrangeira do país, desmantelando a agência governamental USAGM.

Em fevereiro, a Casa Branca restringiu o acesso da agência de notícias americanas Associated Press (AP) por não adotar o nome "Golfo da América" decretado por Trump no lugar de "Golfo do México".