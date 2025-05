Trump lamenta diagnóstico de câncer de Joe Biden: "Estamos entristecidos"

Mensagem pública foi postada na rede Truth Social. JEFF KOWALSKY / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou as redes sociais para manifestar pesar pelo diagnóstico de câncer de próstata de Joe Biden, divulgado neste domingo (18). As informações são do g1.

"Melania e eu estamos entristecidos com o recente diagnóstico médico de Joe Biden. Desejamos a Jill e à família nossos votos de felicidades e uma rápida e bem-sucedida recuperação para Joe", escreveu na rede Truth Social.

O ex-presidente dos EUA Joe Biden, 82 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase nos ossos. A informação foi divulgada pelo gabinete do democrata neste domingo.

Os cânceres de próstata recebem uma pontuação chamada escore de Gleason, que mede, em uma escala de 1 a 10, a aparência das células cancerígenas em comparação com as células normais. De acordo com o gabinete de Biden, o câncer dele é estágio 9, o que sugere que está entre os mais agressivos.

Outras manifestações

Kamala Harris, ex-vice-presidente, também compartilhou sua solidariedade no X (antigo Twitter), afirmando que ela e o marido estão entristecidos com o fato.

"Doug e eu estamos tristes em saber do diagnóstico de câncer de próstata do presidente Biden. Estamos mantendo ele, a Dra. Biden e toda a sua família em nossos corações e orações neste momento. Joe é um lutador — e sei que ele enfrentará esse desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram sua vida e sua liderança. Estamos esperançosos por uma recuperação completa e rápida."

O ex-presidente Barack Obama também se uniu às mensagens de apoio: