Trump e Ramaphosa discutem comércio, mas tensão marca fala sobre fazendeiros sul-africanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quarta-feira, 21, o líder sul-africano, Cyril Ramaphosa, na Casa Branca, para uma reunião bilateral. Ramaphosa afirmou que quer restaurar a relação com os americanos, avançar em acordos comerciais e estreitar os laços econômicos entre os dois países.

"Queremos discutir como promover investimentos nos dois países. Nós temos minérios críticos que os EUA podem precisar para impulsionar ainda mais sua economia", disse o sul-africano. Trump, por sua vez, mencionou "grandes acordos" em andamento com Índia e Paquistão, além de comentar novamente sua conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ocorrida na segunda-feira: "fizemos muito progresso."

A entrevista coletiva que antecedeu a reunião a portas fechadas, no entanto, foi marcada por momentos de tensão entre o republicano, a imprensa e Ramaphosa. Questionado por um jornalista se pediria ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que interrompesse os bombardeios na Faixa de Gaza, Trump rebateu: "isso foi uma pergunta ou um posicionamento seu?".

Na sequência, o presidente americano pediu que seus assessores exibissem, no Salão Oval, um vídeo de sul-africanos supostamente incitando a morte de fazendeiros brancos. Ele pressionou Ramaphosa com acusações de que o país adota uma retórica "anti-brancos" - afirmação prontamente rebatida pelo presidente da África do Sul.