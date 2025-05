Trump diz que Sheinbaum rejeitou envio de tropas americanas ao México por 'medo' dos cartéis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo (4) que sua homóloga mexicana Claudia Sheinbaum rejeitou sua oferta de enviar militares ao México para combater o narcotráfico por "medo" dos cartéis de drogas.

Sheinbaum revelou no sábado, durante um evento público, que havia declinado a oferta que Trump apresentou durante uma conversa telefônica para enviar militares americanos ao território mexicano para a luta antidrogas. Ela explicou que ofereceu colaborar e compartilhar informações com o presidente americano.

"A presidente do México é uma mulher adorável, mas tem tanto medo dos cartéis que nem consegue pensar direito", disse Trump aos jornalistas no domingo, ao ser questionado se ficou decepcionado com a recusa de Sheinbaum.