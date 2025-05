Trump diz que há fome na faixa de Gaza

Ontem, moradores de Gaza relataram uma retomada da ofensiva israelense por terra, com mais de 100 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Nos últimos três dias, ataques de Israel deixaram quase 300 mortos, sendo 130 só na quinta-feira, de acordo com a Defesa Civil palestina, que não distingue civis de integrantes de grupos armados.

A ideia de Trump parece ser a mesma sugerida por ele durante um encontro com o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, no Salão Oval, em abril. O plano americano, que pegou de surpresa até o governo israelense, seria reconstruir Gaza e criar uma "Riviera do Oriente Médio". Para isso, os moradores teriam de ser removidos do território, o que muitos especialistas definem como limpeza étnica.

Até então, Israel nega que a crise seja grave. Na quarta-feira, no entanto, de acordo com reportagem do New York Times, pelo menos três oficiais do exército israelense reconheceram, em caráter privado, que a ameaça é real. De acordo com eles, que falaram sob condição de anonimato em razão da sensibilidade do tema, se Israel não permitir a entrada de comida e combustível, as pessoas começarão a morrer "em questão de semanas". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)