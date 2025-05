Trump diz que EUA e Irã estão se 'aproximando' de acordo para evitar conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (15) no Catar, segunda etapa de sua viagem pelo Golfo, que está próximo de um acordo com o Irã sobre o programa nuclear de Teerã para evitar um conflito.

"Não vamos gerar poeira nuclear no Irã", disse. "Acho que estamos perto de, talvez, fechar um acordo sem precisar fazer isso", acrescentou.

Algumas horas antes, Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse em uma entrevista ao canal NBC que seu país está disposto a aceitar restrições a seu programa nuclear em troca da suspensão imediata das sanções americanas.

No domingo passado aconteceu a quarta rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos, iniciadas em abril, os contatos entre funcionários de maior escalão desde que Trump retirou, em 2018, os Estados Unidos do acordo nuclear (JCPOA, na sigla em inglês).

Após suas visitas à Arábia Saudita e ao Catar, Trump viajará para os Emirados Árabes Unidos nesta quinta-feira. A viagem é marcada por declarações importantes do presidente americano.

"Tenho ideias para Gaza que acredito que são muito boas, para transformá-la em uma zona de liberdade, para que os Estados Unidos se envolvam e simplesmente a transformem em uma zona de liberdade", disse o presidente no Catar.

Ele também advertiu aos rebeldes huthis do Iêmen que os Estados Unidos podem "retomar a ofensiva", apesar do cessar-fogo decretado em 6 de maio, após várias semanas de bombardeios americanos em represália aos ataques no Mar Vermelho.