Trump diz que Bruce Springsteen é um 'babaca' e 'burro como uma pedra'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insultou Bruce Springsteen nesta sexta-feira (16), dizendo que o artista é um "babaca detestável" com rosto enrugado como uma "uva passa" e "burro como uma pedra", depois que o lendário músico o criticou.

No início de sua nova turnê "Land of Hope and Dreams" pela Europa, o veterano roqueiro disse que os Estados Unidos são governados por uma "administração corrupta, incompetente e traidora".