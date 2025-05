Trump diz que "aguarda com expectativa" encontro com o Papa Leão XIV

"Parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma honra perceber que ele é o primeiro papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Aguardo com expectativa o encontro com o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo!"

Apesar do entusiasmo do compatriota, na rede social X, antes do conclave, o Papa publicou críticas ao governo Trump. A mais recente foi retuitar um post em que uma pessoa ironizava a política imigratória do governo dos Estados Unidos.