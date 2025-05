Trump diz não saber se Putin quer acabar com guerra, e avalia sanções com cautela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta, 28, que ainda não está claro se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realmente quer pôr fim à guerra. "Vamos descobrir se ele está nos enrolando", disse, após cerimônia de posse de Jeanine Pirro como procuradora interina do Distrito de Columbia. "Estou muito decepcionado com a Rússia."

Trump indicou que vai esperar cerca de uma semana para avaliar as reais intenções do Kremlin. "Não posso dizer se Putin quer acabar com a guerra. Vamos descobrir em breve. Vamos responder de forma diferente se Putin estiver nos enganando." O republicano destacou que o enviado especial americano, Steven Witkoff, "está lidando com a Rússia de forma muito forte" e ressaltou que o uso de sanções deve ser feito com cautela. "Se um acordo for possível, não usarei sanções", acrescentou.

Sobre Gaza, Witkoff, que também estava presente no Salão Oval, afirmou ter "bons sentimentos sobre o cessar-fogo temporário", enquanto Trump mencionou disposição para agir pessoalmente em outros conflitos. "Se for necessário, sentarei com Zelensky e Putin", declarou. "Estou trabalhando em Putin. Não estou gostando do que está acontecendo."

O presidente também comentou ter feito "muito progresso com o Irã e temos apenas duas resoluções: a inteligente ou a violenta", acrescentando que os americanos querem ver algo sensato com os iranianos, embora não saiba quando um acordo poderá ser fechado: "Talvez nas próximas semanas."

Trump ainda falou sobre a China - "nunca é fácil, mas acho que vamos conseguir salvar o TikTok" - e criticou os democratas por apoiarem aumento de impostos: "Precisamos de quase todos os votos republicanos." Questionado sobre comentários do chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), Elon Musk, ao projeto de lei tributário em debate no Congresso, respondeu: "Vamos negociar o projeto, mas não estou satisfeito com todos os aspectos dele. O projeto ainda tem um caminho a percorrer."