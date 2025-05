Trump considera tirar US$ 3 bilhões em verbas da Harvard e doá-los para escolas técnicas

Na sexta-feira, 23, um juiz federal barrou temporariamente a tentativa do governo Trump de impedir matrículas de novos estudantes estrangeiros em Harvard. A universidade entrou com dois processos contra as medidas do republicano. Contudo, enquanto Harvard busca alívio nos tribunais, professores e administradores estão elaborando planos de contingência e se preparando para uma guerra prolongada, tendo em vista que o governo tem muitas ferramentas à disposição para pressionar as finanças da universidade enquanto as disputas judiciais se arrastam.