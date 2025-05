Trump considera negociações nucleares com Irã 'muito boas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou neste domingo (25) que as negociações sobre o programa nuclear do Irã têm sido "muito, muito boas", ao longo da quinta rodada mediada por Omã.

"Tivemos alguns avanços verdadeiros, avanços importantes", declarou Trump à imprensa antes de embarcar no avião presidencial Air Force One no aeroporto de Morristown, em Nova Jersey.