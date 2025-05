Trump confirma adiamento de tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia para 9 de julho

Em entrevista a repórteres antes de embarcar no avião presidencial Air Force One, Trump indicou que teve "uma conversa muito agradável" com a presidente de Comissão Europeia, Ursula von der Leyen , e que atenderia a seu pedido de extensão do prazo original de 1º de junho.

Recuo acontece dois dias depois de anunciar tarifas

Na rede social Truth Social, argumentou que as negociações do país com o bloco europeu não tem avançado. "Tem sido muito difícil lidar com a União Europeia, que foi criada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos na parte comercial", iniciou Trump no texto.