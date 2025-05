Trump busca ajuda de Erdogan para pôr fim à guerra na Ucrânia

Trump prometeu acabar com a guerra da Ucrânia nas 24 horas seguintes ao início de seu segundo mandato em janeiro, mas, por ora, as pressões exercidas sobre Kiev e Moscou não desembocaram em um acordo de cessar-fogo.

A Turquia, um país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), tenta ter boas relações com seus dois vizinhos do Mar Negro desde a invasão russa e acolheu em duas ocasiões negociações encaminhadas a encerrar a guerra.