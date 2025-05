Trump anuncia 'Domo de Ouro', sistema de defesa contra mísseis que custará US$ 175 bi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 20, o lançamento do novo sistema de defesa antimísseis do país, batizado de "Domo de Ouro". Segundo o republicano, o projeto custará US$ 175 bilhões e deverá estar concluído até o fim de seu mandato, em um prazo estimado entre "dois anos e meio e três anos". Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que o sistema garantirá aos EUA "quase 100%" de proteção contra ataques.

"Prometi que faria um sistema de escudo contra ataques de mísseis, e estou fazendo. O Canadá também quer fazer parte do Domo de Ouro e estamos em conversas sobre os custos dessa proteção para eles", afirmou o presidente. Ele acrescentou que o sistema será capaz de defender o país até mesmo de mísseis disparados a partir do espaço. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, complementou: "protegeremos o nosso país de mísseis balísticos, hipersônicos, nucleares e de drones."

Trump destacou ainda que toda a estrutura será desenvolvida nos Estados Unidos, utilizando materiais de origem nacional. Segundo ele, US$ 25 bilhões do seu projeto de lei tributária serão destinados à construção do sistema. "É fácil garantir financiamento para alguns projetos, como o Domo. Já temos todo o financiamento", disse. "Não temos um sistema de defesa aéreo atualmente no país. Temos apenas armas muito poderosas que espero nunca usá-las. O Domo é perto da perfeição do que é possível fazer hoje em relação à defesa."