Trump anuncia construção de um escudo antimísseis "Cúpula Dourada" para os EUA

O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira (20) que os Estados Unidos construirão um sistema de defesa antimísseis inspirado no modelo da "Cúpula de Ferro" israelense, ao qual deu o nome de "Cúpula Dourada".

No final de janeiro, Trump assinou um decreto para desenvolver uma "Cúpula de Ferro americana" ou, segundo a Casa Branca, um escudo antimísseis completo para proteger o território do país.

"Durante a campanha, prometi aos americanos que construiria um escudo antimísseis de ponta", declarou Trump no Salão Oval da Casa Branca.

A expressão "Cúpula de Ferro" se refere a um dos sistemas de defesa de Israel, projetado para proteger o país contra ataques com mísseis, foguetes e também drones.

Israel desenvolveu inicialmente a Cúpula de Ferro por conta própria, após a guerra do Líbano em 2006, antes de contar com o apoio dos Estados Unidos, que contribuíram com seus conhecimentos técnicos.