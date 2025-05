Trump anuncia a construção do escudo antimísseis "Domo Dourado" para os EUA

No final de janeiro, Trump assinou um decreto para desenvolver um "Domo de Ferro americano" ou, segundo a Casa Branca, um escudo antimísseis total para proteger o território dos EUA.

"Durante a campanha prometi aos americanos que construiria um escudo antimísseis de ponta", disse Trump no Salão Oval da Casa Branca.

O sistema estará operacional até o final de seu mandato, garantiu Trump, e custará no total "cerca de 175 bilhões de dólares [R$ 990,7 bilhões] quando estiver concluído".

Segundo uma agência apartidária do Congresso americano, o valor estimado de um sistema de interceptação baseado no espaço, capaz de neutralizar um número limitado de mísseis balísticos intercontinentais, varia entre 161 bilhões e 542 bilhões de dólares (entre R$ 911 bilhões e R$ 3 trilhões) ao longo de 20 anos.

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, acrescentou que o sistema é destinado a proteger o território "de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones, sejam eles convencionais ou nucleares".

A expressão "Domo de Ferro" refere-se a um dos sistemas de defesa de Israel que protege o país contra ataques com mísseis, foguetes e também drones.

Israel desenvolveu inicialmente o "Domo de Ferro" por conta própria após a guerra do Líbano de 2006, antes de contar com o apoio dos Estados Unidos, que contribuíram com conhecimento técnico e bilhões de dólares em financiamento.