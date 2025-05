Trump quer taxar Apple em 25% se iPhones não forem fabricados nos EUA

Irritado com os investimentos da Apple na China e na Índia, Donald Trump ameaçou taxar os produtos da empresa em 25% caso os iPhones comercializados nos Estados Unidos não sejam fabricados no país. O presidente americano publicou mensagens sobre o assunto em sua conta na rede social Truth Social nesta sexta-feira (23).

Trump argumenta que há anos os Estados Unidos colaboram para o crescimento da Apple e que as novas fábricas da empresa devem ser construídas no país. "Há muito tempo, informei Tim Cook, da Apple, que espero que os iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar ", iniciou na postagem.

Problema com a Apple é antigo

— Eu falei: "Tim, nós tratamos você muito bem. Já faz anos que suportamos as fábricas que você construiu na China. Não queremos que você construa na Índia, mas aqui , e terão de aumentar a sua produção nos Estados Unidos" — disse na época sobre a conversa com Cook.

Ao apresentar os resultados do primeiro trimestre, no início de maio, Cook disse que esperava que "a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos tivesse a Índia como país de origem". Isso permitiria evitar as tarifas de 145% anunciadas por Trump para produtos procedentes da China , principal centro de fabricação dos iPhones.

Ameaça à União Europeia

O republicano argumenta que as negociações do país com o bloco europeu não tem avançado. "Nossas discussões com eles não estão indo a lugar nenhum. Portanto, recomendo impor 50% de tarifas à União Europeia a partir de 1º de junho", escreveu.