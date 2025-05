Trump adia para julho a aplicação de tarifas contra UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo (25) que vai adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% para os produtos da União Europeia até 9 de julho, após uma conversa com a presidente da Comissão Europeia.

Von der Leyen "acabou de me ligar (...) e pediu uma prorrogação da data de 1º de junho e me disse que quer iniciar negociações sérias", declarou Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One em Morristown, Nova Jersey.